Espot es compromet a publicar el text íntegre de l'acord d'associació

“Per part de Govern mai hi ha hagut cap tipus de reticència per fer públic l’acord, al contrari. Nosaltres creiem que aquest deure de transparència i d’informació inclou l’entrega íntegra del text de l’acord d’associació”. Xavier Espot ha destacat que actualment només tenen la major part del text en anglès i posteriorment s’ha de traduir a totes les llengües de la UE i al català.

El Cap de Govern ha comentat que un cop estigui traduït al català, Andorra farà una revisió per garantir que el text recull de forma exacta el que s’ha negociat. Cap a mitjan de març no estarà el text finalitzat. La idea és anar reunint-se amb els col·lectius per fer un treball de quatre hores de lectura comentada i entregar el text.