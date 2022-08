Espot comunicarà al setembre si es presenta a la reelecció

Andorra la VellaXavier Espot meditarà durant els dies que queden d'agost, en el període en què té vacances, si vol optar a presentar-se a la reelecció com a cap de llista dels demòcrates per a les pròximes eleccions generals. El Cap de Govern incideix en el fet que "no és una decisió que depengui exclusivament de mi, sinó que ha de ser el partit qui també decideixi si vol o no que jo sigui el pròxim candidat". Destaca que a hores d'ara "encara no s'ha fet cap proposta oficial perquè sigui el candidat", encara que reconeix que diversos membres de la formació "en l'àmbit individual, com per exemple el secretari general (Jaume Serra) m'han fet comentaris en aquest sentit".

Espot ha posat de manifest que la intenció és comunicar la decisió al setembre, un cop es reprengui l'activitat política a partir de Meritxell. El Cap de Govern ha recordat que és normal que el partit no hagi decidit encara si li demana o no mentre ell no hagi acabat la reflexió interna sobre si vol optar o no a la reelecció. Espot ha deixat clar que hi ha altres persones dins de demòcrates que també poden encapçalar la llista nacional amb garanties.