Espot confia en una victòria del sí al referèndum de la UE: "no ens plantegem un altre escenari"

Andorra la VellaAndorra i la Unió Europea han anunciat de manera oficial aquest dimarts la finalització de la negociació de l'acord d'associació. Almenys pel que fa al contingut del text, ja que durant els propers mesos caldrà acabar de perfilar un document final que, en el cas d'Andorra, haurà de superar un referèndum vinculant que es preveu que tingui lloc durant la segona meitat del 2024. En una roda de premsa des de Brussel·les on també hi han pres part el vicepresident executiu de la Comissió Europea, Maroš Šefčovič, i el ministre d’Afers Exteriors, Cooperació econòmica i internacional i Telecomunicacions de San Marino, Luca Beccari, el cap de Govern, Xavier Espot, ha manifestat que al llarg dels propers mesos es treballarà per "crear l'entorn més propici" per tal que el resultat del referèndum sigui un "sí rotund". Aquest objectiu, ha dit, només s'assolirà si al llarg d'aquest temps el Govern és capaç d'explicar "l'oportunitat única" que aquest acord representa per a les empreses i la ciutadania del Principat.

Šefčovič ha iniciat la seva intervenció posant en relleu que l'acord amb Andorra i San Marino "és el més complet" que s'ha assolit mai amb un país tercer. Durant el seu exposat, ha detallat que l'adhesió a Europa els permetrà participar en el mercat interior de manera gradual després que ambdós països superin una auditoria al voltant de la seva solidesa com a estats, especialment en assumptes relacionats amb el compliment de la legislació en matèria de lluita contra el blanqueig de capitals, però també al voltant d'altres àmbits relacionats amb l'educació o la política social. Així mateix, ha manifestat que l'acord "tindrà en compte la situació particular d'Andorra i San Marino", així com les seves especificitats, el seu tamany o el seu volum de població.

En relació amb un possible 'no' al referèndum, el vicepresident executiu de la Comissió Europea ha dit que durant gairebé nou anys "hem treballat per comptar amb resultats positius" i, per tant, "farem tot el que estigui a les nostres mans perquè aquest sigui el resultat". És per això que ha encoratjat el Govern a iniciar debats nacionals amb "transparència plena" i ha advocat perquè els arguments de cara a la ciutadania siguin "del tot convincents".

En aquesta línia, Espot ha reiterat que "no ens plantegem un escenari d'un 'no'", per la qual cosa ha exposat que es durà a terme "un treball de pedagogia molt important per explicar a tota la població les oportunitats i els avantatges que suposa aquest acord". A més a més, ha afegit que l'acord afectarà de manera molt positiva a la vida quotidiana del Principat i, per aquest motiu, a partir de l'1 de gener s'ha compromès a donar el tret de sortida a "un gran debat nacional" per explicar els detalls de l'adhesió d'Europa a tots els ciutadans de la mà de totes les forces polítiques que donen suport al pacte d'Estat.

Tant Šefčovič com Espot han coincidit en assenyalar que l'acord assolit és "equilibrat" i que permetrà contribuir a la construcció d'un país més "resilient i sostenible". El cap de Govern, a més, ha dit que l'acord reforçarà la independència i la sobirania d'Andorra i ha reconegut que el pacte brindarà "moltes més oportunitats per als andorrans que per a la UE" per qüestions de dimensió.