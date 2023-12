Espot considera que potser va ser un error judicialitzar les paraules de Mendoza

Andorra la VellaEl cap de Govern Xavier Espot ha passat pels micròfons d'RNA al programa Avui serà un bon dia per parlar sobre els principals temes d'actualitat, especialment l'acord d'associació amb la UE i sobre la protesta de l'habitatge. No obstant això, Espot ha volgut fer també diversos aclariments en ser qüestionat sobre el judici de Vanessa Mendoza:

"Si m'ho demana des d'un punt de vista purament polític, segurament va ser un error. El que passa és que jo no puc, com a cap de Govern, actuar purament políticament, sinó que he de trobar aquest punt d'equilibri entre sotmetre'm al principi de legalitat i, al mateix temps, sempre que es compleixi el component de legalitat aquest component polític."