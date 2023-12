Espot, sobre la derrota a Andorra la Vella: "Demòcrates perd quan els altres s'ajunten"

Andorra la VellaEl cap de Govern, Xavier Espot, considera que si Demòcrates + Socialdemòcrates SDP + Independents no ha guanyat a Andorra la Vella és més pel fet que només han concorregut dues llistes i això ha fet més "difícil" l'escenari electoral que no pas perquè s'hagi fet un vot de càstig a la gestió de Conxita Marsol i la seva gestió al capdavant del comú durant més de set anys. "Demòcrates perd quan els altres s'ajunten", ha remarcat.

De fet, Espot ha defensat la gestió comunal i ha destacat que la parròquia ha viscut "vuit anys de millora exponencial" gràcies a "la bona gestió" demòcrata del comú i a les sinergies amb l'executiu i ha recordat que ara sobre la taula hi ha aspectes importants com el multifuncional, el museu nacional o l'edifici de la Borda Nova en els quals espera trobar la complicitat del nou equip comunal. De fet, el cap de Govern ha manifestat que treballaran "amb la mateixa intensitat i lleialtat" amb les tres parròquies on no governarà demòcrates com a les que sí que ho farà.

Espot ha reiterat que sense "caure en l'autocomplaença, però tampoc en el derrotisme" els resultats de diumenge no poden ser llegits "com un desastre absolut" i ha reiterat que Demòcrates va aconseguir "més de 900 vots més" que la resta de forces polítiques. Així ha remarcat que en fa un "diagnòstic agredolç, matisat, perquè no és bo però tampoc desastrós" i tot i que ha assumit un "cert desgast" per problemàtiques com les de l'habitatge també ha emfasitzat que "si hi ha dues formacions que s'afirmen" són Concòrdia i Demòcrates, ja que si bé els taronges poden haver perdut algun suport tenen "grans expectatives de futur".

Al seu torn, la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha defensat que ella ha concorregut a tres eleccions i les ha guanyat totes tres i s'ha mostrat "molt orgullosa" de la gestió feta, que ha qualificat de "molt bona", ja que creu que la parròquia "ha millorat en diferents aspectes" en els dos mandats que ella ha estat cònsol major i ha esmentat aspectes com la rebaixa de l'endeutament o la millora en mobilitat.

Pel que fa a Sant Julià de Lòria, el cap de Govern ha admès que se li feia una mica més complicat fer un "diagnòstic ajustat" i ha destacat que no sap si a Unió Laurediana li pot haver passat factura no haver-se "presentat" a les darreres eleccions generals. També ha apel·lat a un cert desgast. En canvi, ha valorat que Desperta Laurèdia ha presentat un projecte que "aixeca il·lusió" i ha tingut "la intel·ligència" d'haver-se sabut presentar com una formació "pròpia" malgrat "coaligar-se" amb Concòrdia. "Han fet una bona campanya", ha remarcat i el projecte ha estat "validat pels lauredians i les lauredianes".

I quant a Escaldes-Engordany, ha remarcat que és "molt difícil batre a una cònsol sortint" i més amb l'experiència política de Rosa Gili. Malgrat tot ha defensat que Demòcrates va presentar una candidatura "excel·lent" amb una persona "molt apreciada i coneixedora de la parròquia" com és Anna Garcia i que a més es distanciava de certs aspectes polèmics com les torres. El cap de Govern ha destacat que el resultat a Escaldes-Engordany és "bo" i ha defensat que han fet una campanya "elegant, constructiva" i que en el futur Garcia pot esdevenir una bona cònsol per a la parròquia.

Quant a l'abstencionisme, ha manifestat que és feina dels comuns explicar que no són institucions "subsidiàries" sinó que tenen moltes competències que afecten els ciutadans i pel que fa a la resta d'institucions, creu que el paper ha de ser el de "dignificar la política".