Espot destaca el paper dels ciutadans i les vacunes per fer front a la pandèmia i reprendre l'activitat econòmica i social

Andorra la VellaEl cap de Govern, Xavier Espot, ha destacat aquest divendres el paper de la ciutadania i les vacunes per fer front a la pandèmia del coronavirus i reprendre l'activitat econòmica i social al país. Ho ha manifestat durant el seu tradicional discurs de Cap d'Any, el qual s'ha enregistrat al seu domicili, seguint totes les mesures sanitàries dictades en un protocol de Salut, durant el darrer dia de confinament del líder de l'executiu després de donar positiu. Així doncs, ha ressaltat la importància de l'acció col·lectiva de la població per "sobreposar-nos" a la covid, tot posant en relleu el paper de la vacunació per fer front a la pandèmia, com a "mesura realment efectiva per salvar vides, per garantir un entorn saludable i segur i per fer possible la vida social i econòmica".

Espot ha manifestat que gràcies a "aquesta acció individual" s'han salvat moltes vides i evitat moltes hospitalitzacions i molts ingressos a la Unitat de Cures Intensives (UCI), exposant que és cert que els fàrmacs "no són infal·libles", però ha permès millorar la pressió sanitària a l'hospital i "encarar amb un cert optimisme la temporada d'hivern". "Des de l'egoisme, des del càlcul a curt termini, des de la por... és impossible fer front a tots aquests reptes", ha asseverat i ha afegit que la irrupció de la pandèmia ha demostrat que "Andorra és una societat madura, responsable, cívica i solidària".

El líder de l'executiu s'ha emplaçat a aplicar "la perspectiva elevada i de mires llargues", que s'ha mantingut al llarg de la gestió de la pandèmia, als grans reptes globals i de país que s'encaren pels pròxims anys, com són la lluita contra el canvi climàtic, la transició energètica, la transformació del model econòmic i social en clau d'innovació i sostenibilitat, la negociació de l'acord d'associació amb la Unió Europea, els avenços en la igualtat efectiva entre dones i homes o el futur del sistema públic de pensions.

Espot també ha valorat positivament les "bones notícies" rebudes durant el 2021, com ara la recuperació progressiva de l'activitat del turisme i el comerç, l'evolució del sector financer, la maduració de projectes vinculats a la recerca i a la innovació o la superació de "velles limitacions, com la manca de connexions internacionals més enllà del transport per carretera". D'aquesta manera, ha reconegut l'assoliment d'aquests projectes, ha estat possible gràcies a "la feina de successius Governs en els darrers anys". I ha emfatitzat que "l'explicació de la nostra pervivència, de la nostra prosperitat, cal buscar-la en la tenacitat, en el coratge, en la intel·ligència i en la bondat de generacions i generacions d'andorrans i de persones vingudes d'arreu que han fet d'aquesta terra casa seva".

Per cloure, el cap de Govern ha refermat la importància de les institucions en el marc de la Covid-19, tot exposant que "ens ha fet veure com les nostres accions particulars tenen també una dimensió col·lectiva", fent especial esment als organismes internacional com l'Organització Mundial de la Salut, el Fons Monetari Internacional i la Unió Europea. Espot ha conclòs el missatge de Cap d'Any desitjant unes bones festes de Nadal a la ciutadania i que "encareu el 2022 amb salut, amb optimisme i amb confiança".