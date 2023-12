Espot diu que al referèndum sobre l'acord d'associació no es votarà sobre la seva continuïtat

Andorra la VellaEl cap de Govern Xavier Espot ha passat pels micròfons d’RNA al programa Avui serà un bon dia per parlar sobre els principals temes d’actualitat com l'habitatge o l'acord d'associació. Concretament, sobre les relacions amb la UE i el referèndum que se celebrarà al Principat per decidir si el país s'adhereix a l'acord o no, ha estat preguntat per si dimitirà en el cas que surti un no al plebiscit. El cap de Govern ha assegurat que el debat i l'elecció no ha de convertir-se en una decisió sobre la seva continuació. Tot i això, ha reconegut que la negativa suposaria l'obertura d'un "escenari incert".