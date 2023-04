Espot diu que "tothom sap qui hi ha darrere de la campanya de difamació" contra ell i contra Andorra

Andorra la VellaXavier Espot ha guanyat les eleccions i ha aconseguit la majoria absoluta. Tot i això, el líder demòcrata ha confessat als micròfons d'RTVA que, des de la seva òptica personal, la seva família i ell han patit molt durant la campanya a causa de les informacions oferides per un mitjà de comunicació català. Segons Espot, s'han fet afirmacions "absolutament inexactes, incorrectes, falses i tergiversades". A més, ha afegit que "tothom sap qui hi ha al darrere de tot això".

També ha estat preguntat per si ha decidit emprendre accions legals com a resposta i ha contestat que ja s'està analitzant jurídicament i assegura que, si hi ha recorregut legal, té l'obligació de restablir l'honorabilitat de "la meva família, de la meva persona i de les institucions que s'han vist afectades per aquests atacs".