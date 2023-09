Espot exclou els residents passius de l'obligació del nivell mínim de català

Andorra la VellaLa nova llei del català que aprovarà aquest dimecres el consell de ministres exclourà els residents passius de l'obligació d'assolir un nivell mínim de la llengua per renovar el permís de residència. Almenys així ho ha assegurat aquest dimarts el cap de Govern, Xavier Espot, durant la seva intervenció a 'El matí de Catalunya Ràdio'.

La idea del Govern, per tant, és que aquesta nova llei fomenti l'ús social del català i que se centri, especialment, en les persones que treballen de cara al públic per tal que "els residents o les persones que ens visitin tinguin el dret i la possibilitat de ser atesos mínimament en la llengua oficial del país".

Espot ha assegurat que malgrat l'impacte mediàtic que ha generat la notícia, "no convertirem Andorra en una dictadura lingüística", ja que "tothom podrà continuar parlant l'idioma que vulgui". A més a més, i responent a la crítica d'un 'youtuber' resident, ha assegurat que l'obligació "segurament no es farà extensiva a tothom".

Preguntat sobre l'aproximació a Europa i la integració del català, el cap de Govern ha exposat que l'acord té com a finalitat "que puguem pertànyer al mercat interior", malgrat que aquest fet "no ens dona dret a exigir que el català sigui un idioma oficial dins de la UE". Tot i això, ha dit, la inclusió de la llengua oficial del país dins de l'organisme "ens facilitaria molt les coses des d'un punt de vista pràctic".

En relació amb la declaració pública de la seva condició sexual, Espot s'ha mostrat sorprès pel ressò mediàtic que han agafat les seves declaracions a Ràdio Nacional, la qual cosa demostra que "no hem acabat de normalitzar la diversitat sexual". Així, ha assegurat que no se'n penedeix i ha refermat la bona intenció de les seves declaracions per tal que puguin ser d'ajuda per als joves.