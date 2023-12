Espot, sobre l'increment salarial: "No deixarem desatesa una part substancial de la població"

Andorra la VellaEl Govern expressava encara dilluns a la tarda l'esperança que patronal i sindicats arribessin a un acord sobre l'increment dels salaris per no haver d'intervenir, però hores després la trencadissa entre les dues parts negociadores ha fet evident que la intervenció de l'executiu serà necessària. El cap de Govern, Xavier Espot, ha posat en relleu aquest dimarts que "el que està clar és que no deixarem desatesa una part substancial de la població que està reclamant legítimament que se'ls pugui incrementar els salaris" i així, ha destacat que en el marc d'un debat "tranquil i pausat a nivell del Govern i dels grups parlamentaris" s'acabarà de prendre una decisió que no ha volgut avançar si anirà en la línia de fer una tretzena paga o la revalorització salarial.

D'aquesta manera, malgrat que tenien esperança que hi hagués un acord, el Govern serà qui, finalment, haurà de prendre la mesura de dictaminar de quina manera es revaloritzen els salaris el 2024. Espot ha destacat que es mirarà en "quin punt" es trobava la negociació entre patronal i sindicats, ja que caldrà veure què és el que demana cadascuna de les parts per "tenir en compte la viabilitat" del teixit empresarial, però també "les persones més necessitades de protecció, que en aquest cas són els treballadors i particularment els treballadors que tenen els salaris més baixos". El cap de Govern ha remarcat que intentaran arribar a una solució que sigui "el més justa i més equitativa" possible.

El president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, ha posat en relleu que per a ells tant la revalorització dels salaris com la tretzena paga ha de ser una discussió que s'ha de fer "de forma conjunta", ja que "en el fons tenen una repercussió similar per a l'empresari". En aquest sentit, ha posat en relleu que una tretzena paga representa "aproximadament l'increment dels sous del 8%" a més de l'IPC, que caldrà¡a valorar si s'inclou o no. Escalé ha remarcat que el que cal és garantir que "les condicions de vida siguin dignes a Andorra, en un moment en el qual els preus són molt elevats, sobretot de l'habitatge, però també necessitem garantir que les empreses poden continuar, perquè són les empreses, evidentment, les que donen feina a aquests treballadors".

Des de la majoria, el president del grup parlamentari de Demòcrates, Jordi Jordana, ha destacat que és "una llàstima" que no hi hagi hagut acord, ja que "hagués facilitat molt les coses i hagués estat una millor solució". Ha afegit que ara caldrà que hi hagi un debat i una discussió "més asserenada i més calmada" però també tenint en compte el calendari perquè aquesta decisió més o menys immediata, com ha reconegut.