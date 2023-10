Espot: "El pacte d'estat simbolitza el darrer pas per culminar les relacions amb la Unió Europea"

M. F. (ANA)"El pacte d'estat simbolitza el darrer pas per culminar les relacions amb la Unió Europea", així ho ha posat en relleu el cap de Govern, Xavier Espot, en el marc de l'acte de signatura del pacte per a la negociació d'un acord d'associació amb la Unió Europea, que ha tingut lloc aquest dijous, i que segons ha emfasitzat el cap de Govern té "fins i tot més" importància que l'acord polític al qual es va arribar durant la legislatura passada, ja que s'ha estat "capaç de transcendir els límits de la cambra parlamentària" i sumar forces extraparlamentàries. El cap de l'executiu ha reivindicat que el que s'ha volgut és incloure "totes les sensibilitats" i que aquest acord pogués "representar el conjunt de la ciutadania" i en aquest sentit, ha recordat a les dues forces parlamentàries que no hi són presents, Andorra Endavant i Concòrdia, que "sempre tenim la porta oberta a noves incorporacions i celebraríem i ens congratularíem que els altres grups parlamentaris que manquen" hi fossin també presents. De totes maneres, ha reiterat que els actors presents en el pacte representen "gairebé el 70% de la ciutadania" si es tenen en compte els vots de les passades eleccions generals i, per tant, ha reivindicat la "legitimitat" i la "representativitat" de les persones que conformen l'acord.

La signatura d'aquest pacte d'estat ha servit perquè el cap de Govern hagi respost les preguntes dels mitjans de comunicació sobre l'estat de les negociacions, tenint en compte les trobades d'aquesta mateixa setmana a Brussel·les. Així, ha manifestat que ara com ara hi ha "qüestions que encara estan pendents de resolució" com els serveis financers o la lliure circulació de persones, a més de les telecomunicacions. Ha matisat que allò que es troba a hores d'ara en un estat "més embrionari" és la prestació de serveis financers. En aquest sentit, ha destacat que d'acord amb la proposta de la Comissió Europea, Andorra ha "assenyalat cinc o sis punts que han de ser objecte de negociació i de transacció". "No hem de perdre l'optimisme en el sentit que el 'feedback' que se'ns va traslladar és positiu en el sentit que hi ha determinats aspectes que han reconegut que poden ser objecte de negociació i de transacció", ha valorat. Així, ha celebrat que es vegi com a "negociable" la reciprocitat en el sentit que les entitats europees i les andorranes tinguin les mateixes condicions per a l'establiment i també que s'hagi manifestat que també es pot negociar el pagament dels costos de les auditories necessàries sobre el sistema financer.

Quant al protocol de serveis financers, el secretari d'Estat per a les relacions amb la Unió Europea, Landry Riba, ha destacat que forma part de l'acord marc i que en teoria la posició d'Andorra i de San Marino hauria de ser la mateixa respecte d'aquest apartat. En aquest sentit, ha manifestat que sembla que les dues delegacions van bastant en la línia a hores d'ara. També ha destacat que s'hagi tancat provisionalment l'annex 12, ja que fa referència a molta legislació que Andorra ja hauria assumit o ho hauria de fer en el marc de l'acord monetari.

En la qüestió de la lliure circulació de persones són "fins i tot més optimistes" que en la dels serveis financers, ha dit Espot, però bàsicament perquè en el cas dels serveis financers s'està en un estat més "embrionari", ha puntualitzat. Així, ha subratllat que s'està "resolent de manera satisfactòria a criteri nostre", ja que semblaria que es podrà mantenir "el control de la política immigratòria", una qüestió que ha reiterat que era "una línia vermella". El cap de l'executiu ha recordat que s'està negociant un sistema de quotes amb un control d'antecedents penals que si bé "no és mimètic de l'actual" "cobreix en gran part els possibles riscos o problemàtiques" que es podrien derivar. En aquest sentit, ha celebrat que sembla que ja es tingui "al sac" un acord sobre el concepte d'ordre públic "específicament adaptat a la realitat andorrana".