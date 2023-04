Espot reconeix que li va sorprendre la virulència de les difamacions durant la campanya

Andorra la VellaXavier Espot ha explicat que ser Cap de Govern, des que van començar les difamacions arran del cas BPA, suposa una càrrega extra "amb un sacrifici personal i familiar". Aquest fet complica que hi hagi aspirants a llocs de màxima responsabilitat perquè veuen el que pot significar. Si el càrrec ja té les seves complicacions i renúncies inherents les campanyes d'injúries encara ho fan més difícil. Segons Espot, és una situació que "pesa" especialment perquè les habituals campanyes han evolucionat fins al punt d'allò que es va viure en les passades eleccions.

Reconeix en una entrevista a Poble Andorrà que, encara que s'esperava que poguessin haver-hi atacs personals durant la campanya, el va sorprendre la virulència de les difamacions que van rebre tant ell personalment com Andorra. El volum de les injúries, tant per part de 8TV i els seus programes contra el Principat, com la publicació del pamflet difamatori, van ser el que més el va sorprendre de la campanya electoral. "Ho podíem vaticinar perquè fa anys que alguns ho patim, però no m'esperava una campanya tan bruta d'aquesta intensitat", ha destacat.

Espot ha incidit en què "per sort la ciutadania d'Andorra és intel·ligent i ha vist de què anava tot això". Respecte a com s'actuarà en referència als atacs, ha posat de manifest que "estem fent el que vam dir i tant a nivell institucional com personal estem fent l'anàlisi de les accions a emprendre per restablir el nostre bon nom i l'honorabilitat".

Espot considera que sí que hi haurà candidats dins dels demòcrates per ocupar el primer lloc de la llista en els propers comicis perquè, al cap i a la fi, "és un gran honor ser Cap de Govern i és el càrrec des d'on més coses es poden fer per millorar la vida dels ciutadans d'Andorra". Pel que fa al procés de relleu en el lideratge dels demòcrates indica que "s'ha de fer de forma ordenada i progressiva", tenint en compte que tot està obert perquè "poden passar moltes coses durant la legislatura".