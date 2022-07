Espot reconeix que no s'està solucionant el problema de l'habitatge

Andorra la VellaEl cap de Govern d’Andorra, Xavier Espot, ha explicat aquest dissabte que l’accés a l’habitatge és “el problema social més important que té Andorra actualment”, i que ha anat empitjorant. En una entrevista en el programa ‘Ara Andorra’ de Cope Catalunya i Andorra, ha afirmat que des del seu govern no han estat “capaços de mitigar i resoldre” aquesta qüestió, que ha empitjorat perquè considera que les mesures intervencionistes adoptades han desincentivat que els propietaris privats. Això ha fet que no es posin al mercat de lloguer més habitatges. La congelació de preus durant quatre anys i la renovació automàtica de contractes ha fet que els privats no vulguin posar pisos per a arrendar.

Ha destacat els avanços d'Andorra en els últims 10 i 15 anys per a homologar-se fiscalment i obrir la seva economia, avisa que una de les febleses a corregir és "la sostenibilitat del sistema públic de pensions". Ha explicat que la modificació de la llei de la seguretat social haurà d'introduir una sèrie de mesures a les quals s'ha referit textualment com a impopulars com "un increment de l'edat de jubilació, un augment de les cotitzacions i posar un topall a les pensions màximes". D'altra banda, ha defensat que la iniciativa del transport públic gratuït per als residents és una mesura adoptada per pocs països que busca ajudar a les famílies més vulnerables, que resol "un problema de mobilitat i de pressió forta en les carreteres" i que potencia la lluita contra el canvi climàtic.