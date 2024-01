Espot reivindica que Andorra no es mereix els talls dels pagesos francesos

Andorra la VellaDurant el darrer cap de setmana, la protesta dels pagesos francesos va impedir pràcticament que el flux de visitants a Andorra des del país gal fos possible. Això va derivar en davallades de la facturació dels comerços del Pas de la Casa del 50%. Govern ha manifestat la seva preocupació per l'amenaça que es repeteixin aquests talls a partir de divendres si l'executiu francès no accedeix a les peticions del sector. Amb aquest objectiu, segons recull RTVA, Xavier Espot, cap de Govern, ha dit que Govern es troba en estret contacte amb les autoritats franceses, i especialment amb el prefecte de la regió d'Occitània, per evitar nous talls. Tanmateix, Espot ha assegurat que ja han traslladat un missatge de protesta perquè consideren que no s'ha d'afectar altres països a l'hora de traslladar reivindicacions que poc o res tenen a veure amb aquests països. "En tot cas, amb el nostre no tenen res a veure. Ens estan provocant un perjudici que és immerescut", ha sentenciat el cap de Govern.