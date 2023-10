Espot tracta l’agenda europea amb els presidents reunits en la 3a reunió de la Comunitat Política Europea

GranadaEl cap de Govern, Xavier Espot, ha participat en la tercera Reunió de la Comunitat Política Europea (CPE), que s'ha celebrat a Granada en el marc de la presidència espanyola del Consell de la Unió Europea (UE). La trobada, al més alt nivell, ha reunit mandataris de 47 països que han debatut al voltant de l’autonomia estratègica per avançar cap a una Europa més competitiva i resilient davant de les transformacions tecnològiques i geopolítiques mundials.

Durant la jornada de treball, el cap de Govern ha tingut l'oportunitat d'intercanviar impressions i de tractar l'agenda europea amb els alts mandataris reunits a Granada. Ha conversat amb el president espanyol, Pedro Sánchez, que actualment ostenta la presidència del Consell de la UE, i l’ha felicitat per l'organització de la reunió de la Comunitat Política Europea i ha celebrat les bones relacions bilaterals entre els dos països. També ha mantingut intercanvis amb la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, amb qui ha tractat l’estat actual d’avançament de les negociacions de l’Acord d’associació amb la UE i la necessitat que es respectin les especificitats d’Andorra, també en el tram final de la negociació, per poder cloure un text que satisfaci totes les parts.

En la trobada amb alts representants el cap de Govern s’ha trobat amb el president de la República francesa i copríncep d’Andorra, Emmanuel Macron, amb qui ha tractat l’actualitat política, econòmica i social d’Andorra i la prioritat de cloure un acord d’associació amb la UE durant els mesos vinents.

També s’ha trobat amb l’alt representant per a la Política Exterior i de Seguretat de la UE, Josep Borrell, així com amb el secretari general del Servei d’Acció Exteriors, Stefano Sanino; la presidenta del Parlament europeu, Roberta Metsola; i el president del Consell Europeu, Charles Michel. A tots ells els ha manifestat l’oportunitat que representa, tant per Andorra com per la UE, cloure un acord d’associació equilibrat i satisfactori per ambdues parts, que permeti tenir una relació estable i de confiança amb els estats que formen part de la UE.

En aquesta mateixa línia, Espot ha tractat l’aproximació a Europa que Andorra està duent a terme i ha sensibilitzat sobre l’oportunitat i el repte que suposa la conclusió de l’Acord d’Associació amb la UE amb la primera ministra de Letònia, Evika Silina; el primer ministre de Finlàndia, Petteri Orpo; la primera ministra d’Estònia, Kaja Kallas; el primer ministre dels Països Baixos, Mark Rutte; la ministra d’Afers Exteriors de Romania, Luminita Odobescui, i el ministre d’Afers Exteriors d’Espanya, José Manuel Albares. També ha tingut un intercanvi amb els homòlegs d’Estats tercers com es el president de la Confederació Suïssa, Alain Berset i el secretari d’Estat d’Afers Europeus suís, Alexandre Fasel; la primera ministra d’Islàndia, Katrín Jakobsdostir; el president de Montenegro, Jakob Milatovic, i el primer ministre del Regne Unit, Rishi Sunak. Amb el primer ministre de Luxemburg, Xavier Bettel; el primer ministre de Liechtenstein, Daniel Risch: el ministre d’Estat de Mònaco, Pierre Dartout, i el secretari d’Estat per al Afers Exteriors de San Marino, Luca Beccari, han tractat el rol que els petits estats tenen en els fòrums polítics globals.

En el marc de la reunió, el cap de Govern ha pogut expressar la solidaritat i el suport d’Andorra al poble ucraïnès, al president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski.

Andorra s’afegeix als reptes comuns del continent

De forma paral·lela, el cap de Govern ha pres part de la taula rodona temàtica sota el títol 'Multilateralisme, incloent-hi qüestions de seguretat i geoestratègies' on ha exposat que Andorra no té la força geoestratègica però sí la força dels principis i els valors del multilateralisme, que són els que inspiren les institucions i el conjunt de la societat andorrana. Espot ha afegit que el sistema multilateral ha de tenir les adaptacions necessàries per fer front als reptes globals i més concretament els que ha d’encarar el continent europeu.

En aquest sentit, ha refermat que Andorra dona ple suport al full de ruta marcat pel secretari general de les Nacions Unides, per contribuir a assolir les reformes necessàries per aconseguir un multilateralisme més inclusiu, transparent, eficient i que reti comptes.

La taula rodona ha estat copresidida pel president espanyol, Pedro Sánchez i el president del Consell Europeu, Charles Michel. També han intervingut la primera ministra d'Estònia, Kaja Kallas; el primer ministre d'Eslovàquia, Ludovít Ódor; el primer ministre de Finlàndia, Petteri Orpo; el canceller d'Alemanya, Olaf Scholz; el president de Montenegro, Jakov Milatović; la presidenta de Moldàvia, Maia Sandu; el president de Bòsnia i Hercegovina, Zelijko Komsic, i el president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski.

Durant el desplaçament a Granada, el cap de Govern, Xavier Espot, ha estat acompanyat del secretari d'Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba; de l'ambaixadora d'Andorra a la UE, Esther Rabasa, i de l'ambaixador d'Andorra a Espanya, Vicenç Mateu.