Espot i Vives reben els mandataris que han acudit presencialment a la Cimera Iberoamericana

Andorra la VellaQui no mirava el cel pendent de la pluja, treia el cap per veure si els mandataris s'aproximaven a la Rambla Molines, l'escenari escollit per rebre els màxims representants dels països membres que han acudit presencialment a la Cimera Iberoamericana. La desfilada, amb el pic de Carroi i l'església parroquial de Sant Esteve com a arc de fons, ha donat el tret de sortida a una cita que ja havia tingut el seu preàmbul amb la 13a Trobada Empresarial Iberoamericana. Desenes de periodistes –n'hi ha 153 acreditats al país– han rebut els caps d'Estat i de govern que, un a un, han caminat per la catifa vermella per retre homenatge a la bandera d'Andorra i posteriorment escoltar els himnes del seu país i del país que presideix la cimera.

Vives i Espot reben els caps d'Estat i de govern iberoamericans

Per ordre d'arribada, el cap de Govern, Xavier Espot, amb el copríncep episcopal, Joan Enric Vives, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, han obert la comitiva. Un cop Espot i Vives han acompanyat Sánchez a l'interior del Centre de congressos han repetit el mateix camí amb tots els representants presents. Primer amb la secretària general Iberoamericana, Rebeca Grynspan, després amb el president de Guatemala, Alejandro Giammattei, i seguit del president de la República Dominicana, Luis Abinader. Posteriorment, Vives i Espot han repetit l'acte protocolari amb el president i primer ministre de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa i António Costa. Finalment i tancant l'acte, han desfilat amb el rei d'Espanya, Felip VI.

La fortuna ha evitat que la pluja espatllés la rebuda oficial que obre els actes de la Cimera Iberoamericana. Fins a l'últim moment es tenia una opció alternativa que incloïa l'escolta dels himnes a dins el quiosc que es troba enmig de la plaça del Poble. Les catifes vermelles s'han mantingut protegides amb plàstics fins al darrer instant per evitar que la passejada dels mandataris no acabés fent aigües. La desfilada ha acabat amb el retard habitual en aquest tipus d'esdeveniments i els actes seguiran aquest dimarts a la tarda a Soldeu, on se signarà el conveni al qual han arribat els països membres i es faran les reunions finals.