Sense esquí, com a mínim, fins a principi de gener

El cap de Govern, Xavier Espot, ha anunciat aquest dijous a la tarda “una decisió certament difícil i dolorosa però també necessària”, i és que el Govern ha decidit demorar l'obertura de les estacions d'esquí, “com a mínim fins a principi del proper mes de gener”. “Hem arribat a la convicció que en el context actual és certament la millor decisió des d'una perspectiva sanitària i també econòmica i social”, ha dit Espot, qui ha sustentat la decisió en “la voluntat de ser lleials a molts països europeus i sobretot a França”.



Així, el panorama que s'albira per a les festes nadalenques i de Reis és el d'una mobilitat molt reduïda amb Espanya, que ha prohibit els desplaçaments fora de les comunitats per raó d'oci, per fer turisme, i en espera que Catalunya, a partir del 21 de desembre passi a la fase 2 de desescalada i flexibilitzi les mesures que es refereixen a la mobilitat amb Andorra. La lectura positiva és que amb la decisió de tancar les pistes d'esquí hi haurà lliure circulació de ciutadans francesos per la frontera, amb la qual cosa almenys el comerç no sortirà tan malparat.



(seguirà ampliació)