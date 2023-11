Eva Descarrega és nomenada ambaixadora no resident a Portugal

Andorra la VellaGovern ha fet públic el nomenament d'Eva Descarrega com a ambaixadora no resident a la República de Portugal, tal com publica aquest dimecres el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA). L'exministra de Funció Pública ha ocupat durant la darrera legislatura el càrrec d'ambaixadora d'Andorra a França i, com a parlamentària resident a París, també es feia càrrec de la delegació de Mònaco i de la representació del Principat davant de la Unesco.