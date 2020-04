L'executiu crea un fitxer de dades d'infectats per coronavirus

El Govern ha creat un fitxer de dades per tenir controlades a totes aquelles persones sospitoses d'infecció per Covid-19, aquelles que ja han estat diagnosticades amb la malaltia i d'altres que estan aïllades a casa. Així ho reflecteix aquest dimecres el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), a través d'un nou decret, que té com a principal finalitat dur a terme investigacions epidemiològiques per identificar les persones a qui s'ha d'aplicar mesures d'aïllament domiciliari i fer el seguiment dels casos sospitosos i confirmats. Una mesura que pren especial importància després de les excepcions al confinament que s'estan impulsant els darrers dies des de l'executiu.

El text reflecteix la creació d'aquest fitxer i la seva regulació establint la seva denominació; la finalitat del tractament del fitxer; les fonts de les quals s'obtindran les dades de caràcter personal; la tipologia de dades que contindrà; les comunicacions internacionals de dades que es preveuen efectuar; la identificació d'altres entitats de naturalesa pública amb les quals es preveu intercanviar dades personals a l'efecte de la gestió del fitxer; la identificació dels òrgans responsables i dels òrgans davant els quals es podran exercir els drets d'accés, de rectificació, de supressió i d'oposició; una descripció genèrica de les mesures tècniques, i com s'organitzarà tot plegat.

El decret també estableix una coordinació amb la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) per tramitar les prestacions econòmiques d'incapacitat temporal adreçades a aquelles persones aïllades que no han estat identificades pels prestadors. També servirà per elaborar estadístiques, fer estudis epidemiològics i aplicar mesures de control de la infecció per Covid-19.