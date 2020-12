Les farmàcies vendran aquesta setmana els tests per a l'autocribratge de la ciutadania

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha anunciat que amb tota probabilitat aquesta setmana les farmàcies ja podran començar a vendre els tests d'antígens que la població podrà fer servir per autotestar-se. De fet, l'executiu ha d'aprovar aquest dimecres un decret que establirà les condicions per a la venda d'aquests tests, després del treball que des del ministeri s'ha fet amb el Col·legi de Farmacèutics. A banda, el Govern treballa amb els comuns i la Creu Roja per establir els protocols per distribuir els tests gratuïts que l'executiu distribuirà entre la ciutadania. De moment ja en compta amb 50.000 i aquesta setmana en podria tenir 30.000 més.



Així, en el marc de la compareixença davant la comissió legislativa de Sanitat i qüestionat per les conselleres de Terceravia+Unió Laurediana+Independents, Carine Montaner, i per la socialdemòcrata Susanna Vela, el titular de Salut ha manifestat que aquesta setmana les farmàcies ja poden començar a vendre aquests tests d’antígens que tenen una efectivitat, ha dit, del 90%. El ministre ha volgut fer una crida a la ciutadania a la calma i ha desitjat que “no ens passi com amb les mascaretes”, per la qual cosa ha demanat que la gent “vagi de forma ordenada” a adquirir aquests test ja que ha remarcat que tothom en tindrà garantit un o més. Així, el que es demanarà també a les farmàcies és que no venguin més d’un determinat nombre de tests per persona per garantir que no s’esgotin.



De manera paral·lela, i tal com s’ha esmentat, el Govern, els comuns i la Creu Roja treballen en els protocols que hauran d’estar vigents per poder distribuir entre els ciutadans els tests d’antígens gratuïts que ha comprat l’executiu. De moment, ha dit Martínez Benazet, ja en tenen 80.000 i la setmana que ve en podrien rebre 70.000 més. Cal destacar que aquests tests d’autocribratge és una de les estratègies que el Govern impulsa de cara a les festes de Nadal. De fet, davant la comissió legislativa el ministre ha recordat els protocols que es van anunciar dilluns per a aquestes festes i ha recordat que els preocupa l’impacte que puguin tenir. “Quantes més mesures, menys risc de tenir una tercera onada o si la tenim, que sigui el més fluixa possible”, ha manifestat, recordant la limitació de reunions a deu persones, l’ús de la mascareta, la ventilació i la higiene de mans, a més dels tests d’antígens abans de les reunions familiars com a mesures de prevenció.



El ministre també ha estat qüestionat per la consellera demòcrata Sandra Codina i pel president de la comissió legislativa, el socialdemòcrata Jordi Font, per les vacunes i ha reiterat que s’espera que arribin al gener i que es començarà a vacunar per les persones de més edat, amb patologies i el personal dels centres sanitaris i sociosanitaris, i ha destacat que ara s’ultima el protocol per a l’operativa, tenint en compte que la voluntat del ministeri és que es puguin subministrar a través dels centres d’atenció primària.

Assimilació a l'Alt Urgell

D'altra banda, el ministre de Salut ha valorat de manera satisfactòria l 'anunci de la Generalitat que Andorra sigui considerada com a part del territori de l'Alt Urgell i s'ha mostrat optimista que el govern espanyol accepti aquesta "permeabilitat" de la frontera, com també ho era, ha confessat, amb el fet que la Generalitat acabés acceptant la petició d’Andorra, del Consell Comarcal i de l'alcalde de la Seu d'Urgell. Ha manifestat que aquesta integració a l’Alt Urgell permetrà que els ciutadans es puguin moure amb més o menys llibertat en funció de les fases per les quals passi Catalunya. I ha incidit que es recomanarà a totes les persones que viatgin aquestes festes a celebrar el Nadal fora d'Andorra que al tornar es facin una TMA o una PCR.