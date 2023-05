Ferran Costa, un dels candidats probables a ser ministre d'Afers Socials

Andorra la VellaFerran Costa és el màxim favorit per ocupar la cartera d'Afers Socials i en breu es podria tancar definitivament la incorporació al gabinet que encapçala Xavier Espot. Costa havia estat conseller liberal en les últimes dues legislatures, però en el tram final de la darrera va formar part del grup que es va escindir per crear Acció. Juntament amb els altres tres consellers liberals i la ministra Judith Pallarès van deixar el partit després de la derrota en les primàries davant la candidatura liderada per Josep Maria Cabanes.

Costa va fer un pas al costat en les últimes eleccions i no va formar part de la candidatura nacional d'Acció que liderava Pallarès i que va quedar per sota de la xifra mínima de vots per entrar al Consell. Costa havia sonat com a possible candidat a ser ambaixador, però ha entrat dins dels possibles 'ministeriables' després que hi hagi un acord de coalició amb els demòcrates.

El polític encampadà és el favorit d'Espot d'entre els potencials candidats d'Acció perquè ocupi l'única cartera que correspondrà a la formació nascuda de l'escissió dels liberals. Segons fonts properes al cas, Costa estaria ben vist pels seus companys d'Acció per ser qui els representi al gabinet. Pallarès, segons les mateixes fonts, té la intenció d'estar més centrada en fer créixer el partit i per això es considera més positiu que no formi part del Govern.