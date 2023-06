Ferran Costa serà l'ambaixador a Suïssa

Andorra la VellaGovern ha decidit ampliar les ambaixades 'no residents' amb la voluntat de poder incidir més en el marc de negociació amb la Unió Europea. Amb aquest objectiu l'executiu passa a tenir representació en els 27 estats de la Unió Europea, tot i que en la majoria de països l'ambaixador no estarà de forma presencial. Només un dels ambaixadors no presencials, Enric Tarrado, no continuarà a Hongria, Romania, Txèquia i Eslovàquia perquè les noves responsabilitats com a president de l'Automòbil Club l'impedeixen compaginar.

Ferran Costa passa a ser el representant a Suïssa i Liechtenstein i en la delegació europea de l'ONU a Ginebra. L'exconseller havia estat el favorit per anar als Estats Units, però de moment les ambaixades presencials mantenen els mateixos designats. Clara Pintat, que havia estat en el llistat per formar part de Govern, entra en diplomàcia en la representació a Itàlia. Jaume Serra s'encarregara d'Alemanya i Àustria, a banda de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament a Europa. Carles Álvarez segueix al Vaticà i San Marino. Gil Rossell té els països nòrdics. Carles Jordana el Regne Unit i Irlanda. Ricard Fité, Eslovènia i Croàcia. La funcionaria d'Exteriors Gemma Cano, Malta, Grècia, Xipre i Bulgària.