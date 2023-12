Fins a 6.254 electors opten pel vot judicial

Andorra la VellaAquest dissabte al migdia s'ha tancat l'última jornada de vot judicial a la Seu de la Justícia. Tal com informa RTVA, fins a 6.254 electors han optat per aquesta via, representant el 20% dels vots totals.

Pel que fa a les darreres eleccions generals d'abril, també celebrades enguany, allà van representar un 30% del cens i fins a 2.756 votants més van fer servir el vot judicial.