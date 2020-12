El forfet que posa “tanques a la muntanya” però que garanteix un servei mèdic

El debat que planteja el reglament que el Govern va aprovar la setmana passada i que regula certes pràctiques a les estacions d’esquí com l’esquí de muntanya o les raquetes ha arribat també al Consell General. El president socialdemòcrata, Pere López, ha destacat que s’extralimita en certes qüestions i posa “tanques a la muntanya” i per aquest motiu ha demanat que el Govern faci marxa enrere i el retiri. A més, ha posat en dubte que les estacions puguin fer pagar, a través del forfet Natura que ha presentat aquesta setmana Ski Andorra, per fer servir els camps de neu per fer aquesta pràctica esportiva.

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha destacat que la modificació de la llei de l’esquí, a través de la llei de l’esport que reconeixia que aquesta pràctica esportiva es pogués fer en els dominis esquiables, obre la porta que les estacions puguin regular l’exigència d’un forfet per fer servir les seves instal·lacions, concretament el transport per cable. Tant López com la consellera de Terceravia+Unió Laurediana+Independents, Carine Montaner, han destacat al ministre que quan es va fer el canvi a la llei de l’esport la voluntat del legislador no va ser la de fer pagar perquè els esquiadors de muntanya poguessin fer servir les estacions sinó que el que es volia era marcar uns horaris i uns itineraris, és a dir, regular les normes d’ús dins de les estacions. “Em preocupa la voluntat ferma de fer pagar a les persones que vagin a la muntanya”, ha conclòs López.

Al seu torn, Gallardo ha destacat que no és el Govern el que fixa un forfet sinó les estacions i ho fan en base a la llei que els dona la competència sobre aquesta pràctica esportiva dins els seus dominis. També ha concretat que ara cada estació ha d’impulsar un reglament d’ús que el Govern haurà d’aprovar. En aquest sentit, Montaner ha demanat a l’executiu que es vetlli perquè els ciutadans puguin gaudir de certes activitats sense haver de pagar.

El ministre ha defensat que gràcies a aquest forfet els esquiadors podran gaudir d’un seguit de serveis que les estacions oferiran, com per exemple atenció al servei mèdic, un aspecte que fins ara no estava recollit.