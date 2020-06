El format de la Cimera Iberoamericana, en l'aire

La reunió extraordinària d'alt nivell de ciència, tecnologia i innovació contra la crisi del coronavirus, organitzada per la Secretaria Pro Tempore d'Andorra (SPT) i la Secretaria General Iberoamericana (Segib), ha servit perquè el Govern hagi compartit amb els països iberoamericans la seva experiència de gestió de la pandèmia, especialment amb la posada en pràctica del doble cribratge poblacional.



El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha explicat que posar damunt de la taula "els errors que hem pogut cometre i allò que ens ha funcionat" ajudarà a la resta de països a obtenir major coneixement de la malaltia, malgrat que cada estat compta amb "casuístiques i possibilitats diferents". En el cas concret d'Andorra, s'ha detallat la gestió que s'ha fet durant aquest temps, la planificació sanitària i, sobretot, "les eines que hem utilitzat", ja que poden ser de gran ajuda per aquests països, especialment pel que fa a les conclusions del test d'anticossos.



Gallardo ha afegit que el Principat "és el país més petit de l'espai iberoamericà", però en termes de coneixement i innovació, "tenim una bona oportunitat per fer una gran aportació respecte del model de gestió" que s'ha emprat durant la crisi sanitària. Per la seva banda, el titular de Salut, Joan Martínez Benazet, ha manifestat que l'aportació més important d'Andorra està relacionada amb la "vessant científica", però també s'ha de tenir en compte la "vessant diagnòstica", ja que gràcies als tests d'anticossos s'ha permès la detecció de 78 casos positius, el que representa "una mica menys del 10% del total dels pacients diagnosticats".



En aquest sentit, Benazet ha detallat que, en aquests moments, segueix sense haver-hi cap pacient ingressat a l'hospital, i només resten quatre casos actius "que estan en la fase final de la malaltia". El ministre ha atribuït la bona situació sanitària actual a "totes les mesures que hem pres entre tots", i el cribratge poblacional "ha permès netejar més la nostra comunitat". Ara, per tant, serà el torn de continuar apostant per la feina feta gràcies a les proves TMA massives que s'aniran fent en grups poblacionals concrets.



Malgrat que la sessió d'aquest dimarts només ha estat informativa per part dels ministres, Benazet ha assegurat que la resta de països iberoamericans "han valorat molt bé" la gestió sanitària que el país ha fet, sobretot tenint en compte que en cap moment s'ha patit un col·lapse en el sistema sanitari.



El format de la celebració de la cimera, en l'aire

Gallardo ha reiterat que l'objectiu del Govern és mantenir la celebració de la 27a Cimera Iberoamericana de caps d'Estat i de govern de manera presencial, "sempre i quan l'estat de la pandèmia ho permeti". El Govern està avaluant aquesta possibilitat, malgrat la dificultat que suposa "fer una previsió a tants mesos vista". El ministre ha informat que la resta de reunions sectorials pendents es continuaran celebrant de manera telemàtica, i només caldrà veure com s'executa la reunió de caps d'Estat i el Fòrum Empresarial Iberoamericà. El fet de no celebrar la cimera aquest any presencialment "implicaria una certa coordinació amb el país que recull el testimoni pel 2021" i, per tant, no es tracta d'una decisió que es pugui prendre "unilateralment".



Tot i aquestes declaracions, Gallardo ha assegurat que "no hi ha cap escenari descartat", però a hores d'ara "hem d'esperar i esgotar les possibilitats", tenint en compte la importància que suposa un esdeveniment com aquest per Andorra i l'impacte econòmic al país. El que està clar és que si es decideix que la trobada sigui finalment de manera presencial, s'haurà de celebrar el 2021, ja que es comptarà amb "més garanties sanitàries".