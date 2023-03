Fusionar el ministeri de Turisme i el de Comerç en un de sol: la proposta de DA per impulsar el comerç

Andorra la VellaSi Demòcrates per Andorra guanya les eleccions els ministeris de Turisme i de Comerç es fusionaran en un de sol. Així hi ha explicat el candidat a cap de Govern, Xavier Espot, que ha manifestat que "són dues temàtiques que estan intrínsecament relacionades i al final, és veritat que la part de comerç, si no depèn o no està sota el mateix paraigua que el ministeri de Turisme, acaba adquirint una qüestió purament registral o administrativa per damunt de tot allò que fa referència a l'estratègia de comerç".

"Seguint les reivindicacions que les associacions de comerciants ens han anat fent, farem aquesta primera mesura i això ens permetrà intensificar molt més les accions que volem portar a terme", ha destacat Espot, que ha reivindicat el suport que al llarg de la legislatura des del Govern s'ha donat al sector. Així, ha recordat els ertos i els crèdits tous atorgats al comerç i que han permès "l'efecte rebot i que el nostre teixit comercial no hagi resultat, a diferència d'altres països, particularment afectat a conseqüència de la pandèmia".

El candidat demòcrata a cap de Govern considera que "la propera legislatura ha de ser aquella legislatura on donem una atenció, molt particular i intensa," a aquest sector que ha manifestat que consideren "absolutament cabdal". Així, ha defensat que cal incrementar les campanyes de promoció i publicitat, implantar el pla estratègic comercial i difondre el segell 'Andorra Selected'. També ha destacat que volen impulsar un "pla d'acompanyament" juntament amb la Cambra de Comerç per al sector, que viu "reptes importants".

En aquest sentit, ha defensat que davant l'auge del comerç electrònic cal un comerç "cada cop més qualitatiu", que aposti més "per l'experiència de compra". En aquest sentit, ha destacat que cal aconseguir que per als clients venir a Andorra "i anar a les botigues sigui molt més que comprar un producte, que hi hagi un acompanyament, un assessorament, una experiència de compra, d'activitats al tomb del propi comerç". I ha destacat que en això hi ha d'haver una feina tant del sector privat com des del Govern que "ha de tenir una funció federadora, impulsora d'aquesta experiència de compra; per això és important fer activitats als eixos comercials, ajudar al sector a reconvertir-se a ser cada dia més punter, a tenir unes botigues més maques, on hi hagi un personal qualificat", ha puntualitzat. I en aquesta millora hi ha elements com el segell 'Andorra Selected' que vol primar la qualitat i que ha de ser un al·licient perquè els establiments facin millores, segons Espot.

Qüestionat sobre la presència de la cònsol major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili, a la reunió de poble de Concòrdia a Escaldes-Engordany, Espot ha respost que no és "cap sorpresa" pel vincle de Gili amb el cap de llista, ja que aquest va ser secretari general de la corporació comunal "i, per tant, una persona de la seva confiança". De totes maneres, considera que aquest gest de la cònsol major escaldenca "no canvia res" i des del Govern es continua treballant i "treballarem" en col·laboració "amb el comú independentment de la ideologia, del suport polític que pugui donar determinat cònsol a una formació política". Espot ha reivindicat les propostes que la seva formació per a Escaldes-Engordany, moltes de les quals caldrà treballar en col·laboració amb la corporació comunal si guanyen les eleccions. I ha aprofitat per reivindicar la "tasca" de la candidata demòcrata a Escaldes-Engordany recordant que "va treballar molt per la millora de l'experiència de compra, de la qualitat dels nostres eixos comercials" i ho ha fet aprofitant que estava atenent els mitjans a Vivand.