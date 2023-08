Els Germans Cierco pertanyien a l'estructura de BPA Uruguai, castigada per suposat rentat d'actius

Andorra la VellaEls germans Higini i Ramon Cierco formaven part del directori de BPA Uruguay, l'entitat que va ser utilitzada per la constructora Odebrecht per al blanqueig de diners i subornar els funcionaris de països sudamericans per aconseguir la concessió d'obres multimilionàries. L'actuació va provocar que el Banc Central d'Uruguai establís que hi havia greus incompliments de BPA en el rentat d'actius. El Banc Central d'Uruguai va detectar que entre el 2004 i el 2010 va tenir lloc aquesta situació. Va determinar que no tenia política antirentat de diners, no controlava fons de clients, ni identificava riscos. Aquest escenari va permetre que Odebrecht utilitzés el banc dels Cierco per als suborns i el blanqueig. El director de BPA Uruguai està imputat a Perú com a coautor de rentat d'actius en la causa contra Odebrecht. Un informe fet públic per la premsa uruguaia recull que al 2011 el Banc Central D'Uruguai confirmava la sanció a BPA Uruguai per sospites de rentat d'actius. El 2013 el Banc Central va retirar la llicència per operar a BPA Uruguai.