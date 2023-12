Gili assenyala que “a diferència d’ells no venim a conquerir res, venim a treballar per a tothom”

Escaldes-EngordanyLa candidatura de Cosnens per Escaldes-Engordany ha celebrat un esmorzar amb els mitjans de comunicació per fer balanç d’aquests tretze dies de campanya electoral. En aquest sentit, la cap de llista i actual cònsol major, Rosa Gili, ha apuntat que “tenim un model molt contraposat del que està venent DA” i ha afegit que “nosaltres, a diferència d’ells, no venim a conquerir res”. Gili ha continuat dient que des de Consens “venim a treballar per a tothom i la gent ho sap”. Així, la candidata que opta a la reelecció ha expressat que “tenim visió d’interès general” i qui entri al comú ha de continuar treballant perquè la parròquia sigui pròspera.

Per altra banda, Gili ha aclarit que la campanya electoral és diferent “quan optes a la reelecció perquè vas amb un altre coneixement dels temes”. D’aquí que Gili hagi recordat que durant aquests dies s’ha pogut passar el missatge centrat, bàsicament, en les preocupacions dels ciutadans que passen per l’habitatge i l’urbanisme. Alhora, la cap de llista de Consens ha dit que aquests darrers quatre anys han estat intensos fent èmfasi a què “no ens ho han posat fàcil, érem l’excepció dins del mapa polític del país i ha estat difícil, ens han qüestionat molt, ens han observat molt i hi ha hagut gent molt crítica”. Malgrat això, Gili ha afegit que “hem demostrat que som capaços que podem fer coses i és evident que quan estàs governant domines els temes”.

Finalment, Gili ha manifestat que la jornada electoral de diumenge “l’afrontem des del respecte, no pots donar res per guanyat mai perquè ni toca, ni seria raonable ni és elegant”.