Gili vol la reelecció en solitari

Escaldes-EngordanyRosa Gili ha deixat entreveure que es presentarà a la reelecció com a cònsol major d’Escaldes-Engordany i que ho farà amb una agrupació parroquial sense estar sota de les sigles de cap partit polític. Aquesta afirmació tanca els rumors sobre que podia acabar al capdavant d’una llista de Concòrdia en les eleccions comunals.

La cònsol major ha destacat que per presentar-se “fa falta un bon equip al darrere i també veure el que perceps al carrer. Jo a dia d’avui crec que no em fa falta cap marca, en el sentit que hi ha grups parroquials que es poden presentar a unes eleccions”.

En una entrevista al programa La Rèplica, Gili ha indicat que no l’han sorprès, especialment la desfeta del PS, que atribueix a una multitud de factors. Tampoc el gran resultat de Concòrdia, coneixent bé a Cerni Escalé.