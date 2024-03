González destaca el bon treball de Quim Miró en l'elaboració del pressupost d'Andorra la Vella

Andorra la VellaSergi González Camacho ha fet una lloa pública de la tasca feta pel conseller de Finances Quim Miró en l'elaboració del pressupost del comú d'Andorra la Vella per al 2024. El pressupost és de 54 milions d'euros.

González ha destacat que Miró ha fet una gran tasca per tenir la feina enllestida tan aviat i permetre que ja es pugui fer inversió des del primer moment, ja que era, segons el cònsol major, una petició dels caps de departament. Per tant, s'ha hagut de fer una tasca molt ràpida en poc temps i al capdavant estaria Miró.

González ha incidit, en una entrevista a RNA, en què podien haver optat per retardar el pressupost fins al juny i haver fet un projecte propi. S'ha optat per disposar del pressupost al més aviat possible i, per tant, els números s'han fet amb la base de l'anterior comú. "Hem posat, però llavors del nostre programa que han de donar els fruits en els anys futurs".