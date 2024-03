González explica la intrahistòria de la seva elecció com a cap de llista per les comunals

Andorra la VellaA una entrevista amb 'Avui Serà un Bon Dia' d'RTVA realitzada ahir, el cònsol major de la Vella, Sergi González, ha sorprès amb una anècdota sobre la seva victòria en les eleccions comunals del passat 17 de desembre. "Jo sempre ho dic i no ho he negat, jo fins dijous abans de tancar les llistes, no anava de cap de llista, però és que... ni ho volia", va explicar.

González va destacar que el projecte el va començar a pensar al juny i que inicialment no tenia intenció de liderar-lo. "Vam oferir una roda de premsa des del PS dient oferint-nos a la resta de partits i entitats, però Sergi González no volia encapçalar aquest projecte", va afegir.

"No vaig imposar anar de cap de llista d'Enclar", va afirmar el cònsol, subratllant que fins a l'últim moment va haver-hi moltes reunions i negociacions, i que la decisió final de liderar la llista va ser presa col·lectivament després de moltes converses.