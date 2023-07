Govern afirma que no ha falsejat cap nòmina i valora la polèmica "d'estèril"

Andorra la Vella"El Govern no ha falsejat absolutament res, bàsicament perquè no té la capacitat ni la voluntat de fer-ho". Amb aquestes paraules el cap de Govern, Xavier Espot, ha negat l'acusació dels vuit sindicats i associacions que representen treballadors de l'executiu i de l'administració de Justícia, posant en relleu que les nòmines les elaboren "els mateixos treballadors públics de la secretaria d'Estat de Funció Pública". En aquest sentit, ha valorat la polèmica "d'estèril" i ha exposat que les declaracions efectuades "potser no han acabat d'ajustar-se a la realitat".

El líder de l'executiu ha defensat la decisió de l'administració pública al·legant que qui ha decidit incrementar el 3% per llei i millorar la capacitat adquisitiva dels funcionaris "va ser el Govern anterior i la majoria parlamentària que li donava suport", per la qual cosa ha posat en relleu que "no hi ha cap voluntat de perjudicar els treballadors públics, ans al contrari". I ha recordat que pocs mesos després de prendre la mesura, es va augmentar la "integralitat de l'IPC, un 7%" a tots els salaris públics.

Tanmateix, Espot no ha negat la legitimitat dels funcionaris de reclamar si consideren que l'augment s'ha d'ampliar a altres conceptes retributius, però ha refermat que des del Govern "creiem que no" i acabarà sent la justícia qui ho dirimeixi.

Cal recordar que el Sindicat de personal adscrit a l'administració general (Sipaag), l'Associació de bombers d'Andorra, el sindicat penitenciari, el Sindicat de Funcionaris de Duana, el Sindicat de l'ensenyament públic (SEP), l'Associació de bombers d'Andorra 118, el Sindicat de personal adscrit a l'administració de justícia (Sipaaj) i el Sindicat d'institucions penitenciàries han presentat una demanda judicial contra la decisió de l'executiu de no apujar el 3% al complement de millora dels treballadors públics.

Així doncs, denuncien que l'increment només es va aplicar al sou base i no al salari base més el complement de millora, com sempre s'havia fet en aplicar l'IPC, un fet que exposen que va provocar que la posició retributiva de tots els funcionaris que percebien complement de millora es rebaixés, tal com afirmen que consta en les nòmines.

A més, posen de manifest que una altra modificació que s'aprecia és que en totes les nòmines, a partir del setembre del 2022, el concepte 'complement de millora', es converteix en 'complement de carrera', un fet que comenten que va ser modificat i alterat pel Govern de les nòmines que ja havien estat publicades, suposadament a fi de simular una posició retributiva superior que no s'ajusta a la realitat, amb la voluntat de no aplicar l'augment del 3% al complement de millora.