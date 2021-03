El Govern continua demanant explicacions a la Generalitat: ara, sobre les visites a familiars per Setmana Santa

Andorra la VellaDavant les declaracions de la consellera de Presidència de la Generalitat de Catalunya, Meritxell Budó, en què assegura que l'administració catalana està treballant amb el Govern per tal de permetre la mobilitat per ambdós territoris per tal de visitar a la família durant la Setmana Santa, el ministre portaveu, Eric Jover, ha assegurat durant la roda de premsa posterior al consell de ministres que "no tenim constància oficial d'aquest fet".

Des del Govern s'afirma que "ens hem posat en contacte mitjançant la taula de treball conjunta amb la Generalitat per demanar explicacions i precisions" al voltant d'aquest anunci, ja que "qualsevol aixecament de les restriccions serà benvingut". Per a Jover, per tant, aquesta possible mesura "va en la línia de les demandes que fem", però, tot i això, "a hores d'ara no tenim més precisions", ha afegit.