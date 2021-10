El Govern descarta per ara l'adhesió a l'OIT

Andorra la VellaEl Govern descarta ara com ara l'adhesió a l'Organització Internacional del Treball (OIT), d'una banda per la gran càrrega de feina que podria representar no només per al ministeri d'Afers Exteriors sinó també per al departament de Treball i també per la càrrega financera. Així ho ha posat en relleu el cap de Govern, Xavier Espot, en seu parlamentària a preguntes de la consellera socialdemòcrata Judith Salazar.

Salazar volia saber en quin punt es trobava el treball que el Consell General havia encomanat al Govern en el debat d'orientació política de l'any passat sobre la signatura dels convenis fonamentals i de governança de OIT. Espot li ha respost que després d'haver-los examinat s'ha arribat a la conclusió que "el Principat no està en disposició de signar i ratificar" aquests convenis perquè només ho poden fer els membres d'aquest organisme internacional i per tant "el pas preliminar seria l'adhesió", una possibilitat que ara com ara es descarta, ja que no es considera el moment oportú. El cap de Govern ha volgut incidir, però, en el fet que malgrat no integrar l'OIT Andorra ja compleix "'de facto'" els estàndards internacionals en matèria laboral. I també ha incidit que quan s'integra un organisme no és per "anar allà a escalfar la cadira", sinó que és per donar compliment a les recomanacions que s'hi fan. Salazar li ha respost que més enllà de la càrrega de treball que podria suposar aquesta adhesió serviria per aconseguir una validació internacional i ha destacat que cal "no relaxar-se" i continuar treballant perquè hi ha aspectes en els quals Andorra encara no està alineada a les millors pràctiques internacionals. D'aquesta manera ha esmentat que no s'estan seguint les recomanacions de l'OIT a Inspecció de Treball o tampoc en la comissió tripartida, així com tampoc en matèria de treball domèstic.

Espot ha tornat a reiterar que creu que Andorra està "a l'alçada dels estàndards internacionals" en matèria laboral i que també hi ha països que malgrat formar part de l'OIT tenen mancances. S'ha mostrat obert que hi hagi una modificació del codi de relacions laborals de tal manera que s'especifiqui que a manca de legislació interna s'aplica la de l'OIT. En aquest sentit, ha destacat que es pot plantejar en el si del consell econòmic i social. També ha reconegut "la llacuna" en regulació del treball domèstic i ha fet una crida als parlamentaris a, entre tots, treballar per regular i "dignificar aquesta feina". De totes maneres, ha apel·lat a fer aquesta feina des de la serenor i "sense armes de destrucció política".

D'altra banda, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha reiterat en seu parlamentària el que havia anunciat aquest dijous al matí, que quan es tingui totalment consolidada la plantilla de salut mental es traurà el concurs per a la cobertura de la plaça de cap de servei. Així ho ha manifestat a preguntes de la consellera socialdemòcrata Susanna Vela. En aquest sentit, el ministre ha manifestat que recentment s'ha incorporat un nou psiquiatre i que la voluntat és treure aviat el concurs intern per a la cobertura de la plaça de responsable del servei. S'ha esperat, ha manifestat, perquè així puguin prendre part en el procés de selecció tots els membres de la plantilla i ha destacat que es tracta d'un procés "transparent" que dista del que s'emprava fins al 2016. En aquest sentit, ha manifestat que entre altres qüestions, es valora el currículum, el projecte que es presenta i també l'entrevista amb el comitè de selecció. Ha recordat, a més, que la plaça "no és vitalícia" sinó que té una durada de cinc anys amb un de prova. El conseller socialdemòcrata Jordi Font ha manifestat que troba a faltar en la composició del comitè seleccionador un membre del ministeri de Salut i ha destacat que actualment és més gran la influència del SAAS en el ministeri que viceversa. El ministra ha manifestat que no comparteix aquesta visió.

El titular de Salut també ha retret a la consellera general no adscrita, Carine Montaner, la seva manca de concreció en la formulació de la pregunta sobre el "malestar al SAAS". Així, li ha demanat a què es referia, si al personal, als pacients o a altres qüestions com la barrera del pàrquing, ha ironitzat i ha afegit que també hi ha molta gent que també està molesta per la feina parlamentària de la consellera. Montaner li ha respost que "el malestar al SAAS no és nou" i ha recordat que el rol dels parlamentaris és fer arribar els neguits de la població a l'executiu. Així, ha concretat que hi ha malestar en la planificació dels recursos, en el transport sanitari o en el fet que certes formacions siguin molt cares. A més, ha demanat al titular de Salut si pensa renovar el director general del SAAS, Josep Maria Piqué, l'any que ve, quan s'acaba el seu contracte. El ministre de Salut ha defensat la tasca de Piqué i ha manifestat la seva "plena confiança" en ell.