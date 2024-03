Govern respon a les acusacions de manipulació sobre l'acord d'associació de Concòrdia

Andorra la VellaConcòrdia té clar que Govern està jugant brut amb la difusió de la informació sobre l’acord d’associació. Així ho van deixar clar aquest dilluns a una roda de premsa al Consell General on van denunciar que a les xerrades a instituts amb alumnes de batxillerat només es presenta informació sobre les bondats de l’acord sense esmentar els possibles riscos que tindria un hipotètic ‘sí’ al referèndum, programat per a principis del 2025. Van titllar aquestes pràctiques de propaganda clandestina. Ladislau Baró, ministre de Relacions Internacionals, Educació i Universitats, ha assegurat que el terme clandestinitat "no s'escau", perquè la sensibilització a les escoles no es fa de forma encoberta, sinó pública, segons informa RTVA.

Tanmateix, el ministre apunta que el que es fa a les escoles és descriure l'acord, valorar-lo una mica, exposar la rellevància que pot tenir per Andorra i respondre a les preguntes que es plantegen. Baró diu que el judici de valor del principal partit de l'oposició ha estat "molt esbiaixat i poc adequat a la realitat".