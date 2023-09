Govern vol que les noves contractacions apliquin un increment del 4,1% en els salaris inferiors a 1.500 euros

Andorra la VellaEl consell econòmic i social (CES) s'ha reunit aquest divendres al matí i les diferents parts participants han mostrat al final de la trobada la satisfacció pel clima en el qual s'havia desenvolupat. La qüestió salarial sobre l'increment que s'ha d'aplicar l'any que ve als salaris no ha estat sobre la taula, però l'executiu sí que ha anunciat als diferents participants algunes qüestions relacionades amb treball com per exemple que hi hagi un increment salarial del 4,1% en les noves contractacions en els sous inferiors a 1.500 euros. A més a més, la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha exposat la modificació del reglament de les quotes, que determinarà que per als nous contractes amb dos anys d'experiència n'hi haurà suficient (es rebaixa dos anys l'exigència) i també que les persones que han treballat aquest estiu amb un contracte a l'hostaleria, podran entrar a la quota general "sense aportar els dos anys d'experiència", ja que tal com ha subratllat, els tres mesos de feina ja els valdran per acreditar aquesta experiència exigida. Cal destacar també que patronal i sindicats s'han emplaçat per començar a analitzar les diferents mesures a aplicar per a la millora dels salaris i en aquest sentit, el president de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Gerard Cadena, ha explicat que la proposta és fer un increment sectorial i també que es demanarà al Govern certes mesures "antiinflacionistes".