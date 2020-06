El 188 ha tret fum

Govern ha fet aquest dimarts balanç del funcionament del número d’atenció telefònica 188, que ha estat en marxa al llarg de la crisi sanitària i que deixarà de funcionar l’1 de juliol. Aquest número ha rebut 58.341 trucades des que es va començar a funcionar, assolint pics de 352 en una hora o 1.951 en un dia.



El ministre portaveu, Èric Jover, ha manifestat que hi ha hagut moments en què la “intensitat ha estat especialment elevada” i també que el tipus de preguntes ha anat evolucionant a mesura que avançava la crisi. També ha exposat que quan des de l’executiu s’aprovava alguna mesura, com per exemple la represa de l'activitat, el volum de trucades creixia de manera exponencial. Han estat 42 les persones que han treballat atenent aquest telèfon, que ha rebut de mitjana 900 trucades al dia. Al llarg de les jornades, aquest volum ha anat disminuint, ha afegit.



Pel que fa a l’evolució de la malaltia, Jover ha informat que els casos actius són ara sis, és a dir, un menys que aquest dilluns i que només resta malalta una persona ingressada a l’hospital, que es troba a planta. Els casos totals s’eleven a 855 i es considera que 797 persones ja han superat la malaltia. El ministre portaveu ha subratllat el fet que la gràfica que mostra l’afectació de la malaltia per cada 100.000 habitants estigui des de fa dies aplanada.