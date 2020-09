L'habitatge, el transport públic o la digitalització centren les propostes dels grups

Els grups parlamentaris no han esperat a divendres per presentar les seves propostes de resolució i aquest dijous ja han desgranat el que proposaran a l’executiu en el marc del debat sobre l’orientació política del Govern. Així, a les set propostes que havia presentat aquest mateix matí el grup parlamentari socialdemòcrata –que es ratifiquin 16 de les 19 disposicions de la Carta Social Europea que el país no ha ratificat; l’adhesió a l’Organització Mundial del Treball; que es replantegi el model de dependència; un pla nacional d’inversions; la millora de les pensions; un pla per erradicar la violència de gènere i millores al transport públic– s’han afegit les propostes de la majoria, entre les quals la que ja havia avançat el president del grup parlamentari demòcrata que es concerti amb els comuns perquè impulsin incentius per fomentar l’habitatge de lloguer.

Així, Ensenyat ha afegit que voldrien que el Govern actualitzés el pla nacional contra les drogodependències i que s’inclogui l’ocupació i la reinserció per a joves en risc d’exclusió i, a més, que s’encarregui un estudi sobre la capacitat de càrrega del territori per impulsar polítiques de gestió mdiambiental. També es pretén que es reforci l’atenció a la salut mental i que es finalitzi el pla integral de la salut mental i que s’incrementi el percentatge que l’Estat diposita cada any per a causes excepcionals ja que “cal més múscul” en aquest sentit. Al seu torn, el president del grup parlamentari liberal, Ferran Costa, ha afegit encomanar que durant el primer semestre de l’any que ve s’avaluïn mesures per facilitar la digitalització econòmica i l’emprenedoria incloent els districtes digitals, el parc tecnològic o un pla de transformació digital del comerç tradicional. També es vol que es facin els tràmits per facilitar la connexió aèria entre l’aeroport de la Seu i Madrid i París i que s’avaluïn altres infraestructures de transport per facilitar l’arribada de visitants. El tercer grup de la coalició de Govern, Ciutadans Compromesos, proposarà que es faci un estudi sobre les alternatives del sector agrícola i sobre l’aportació de revinguts a un fons sobirà, tal com ha anunciat el seu president, Carles Naudi.

Durant el debat de la tarda els diferents grups parlamentaris i el cap de Govern, Xavier Espot, han tornat a coincidir en la necessitat de trobar consensos i en el diàleg. D’aquesta manera, el cap de Govern ha estat el primer en intervenir i s’ha mostrat disposat a analitzar les dues propostes de pacte d’Estat fetes pel PS, la de l’habitatge i la justícia, si bé ja ha avançat que potser el pacte d’Estat no seria la fórmula més adient que serien necessàries per a aquestes dues temàtiques que requereixen “solucions immediates”. Espot ha començat agraint el “to menys incisiu, més pausat” que ha emprat el president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, en la seva intervenció matinal, si bé li ha retret que faci propostes que no estan “quantificades” i, en aquest sentit, ha destacat que al Govern li correspon governar “responsablement” i, per tant, xifrar el cost de les propostes i ha recordat que les mesures incloses en el pla H23 costarien uns 80 milions. Al president del grup parlamentari de Terceravia+Unió Laurediana+Independents, Josep Pintat, Espot li ha retret el seu “pessimisme” i també el seu "euroescepticisme", i per això ha manifestat que “no es pot ser euroescèptic moderat” i apel·lar a l’ajuda d’Europa quan es necessita, en referència al fet que Pintat hagi fet referència a l’acord de cooperació amb Europa per preguntar quina ajuda s’ha rebut durant la pandèmia. Espot ha conclòs que s’ha palesat que el Govern de coalició té “una bona salut” malgrat que “molts pronosticaven mesos de vida” .

Davant aquestes paraules Pintat ha apel·lat a la prudència, ja que ha recordat que “l’entorn és incert” i ha tornat a demanar “plans d’equilibri financer” i ha posat en dubte que algunes propostes que haurien de tenir retorn immediat, com el multifuncional, sembla que responen més a “compromisos polítics” que no a aquesta immediatesa, tenint en compte que la Covid posa en dubte cert tipus de turisme com el de congressos que s’encabiria en aquest multifuncional. Al seu torn, López ha tornat a destacar la voluntat “d’arribar a amplis acords, duradors i estables”.