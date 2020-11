Els països iberoamericans refermen la voluntat d'unir esforços per combatre la Covid-19

La reunió extraordinària de coordinadors nacionals i responsables de cooperació dels 22 països que conformen la Conferència Iberoamericana s’ha clos aquest dimecres després de dues jornades de treball. La trobada ha versat, fonamentalment, sobre la crisi causada pel coronavirus i les seves conseqüències, tant sanitàries com socioeconòmiques, i la voluntat dels països de reforçar la cooperació per fer-hi front i trobar les solucions més adequades per atenuar-la. A més a més, s’ha acabat de definir la declaració al voltant de la qual els ministres d’Afers Exteriors de la conferència treballaran en la seva reunió del proper dilluns, 30 de novembre.

D’aquesta manera, els coordinadors nacionals i els responsables de cooperació han focalitzat els treballs duts a terme aquests dos dies en abordar les conseqüències de la crisi causada pel Covid-19 i quines són les accions necessàries per fer-hi front a partir d’ara. Així, i per primera vegada, els participants han debatut sobre la gestió post-pandèmia, és a dir, la realitat que esdevindrà un cop superada la crisi sanitària.

A banda d’aquesta anàlisi aprofundida del context derivat del SARS-CoV-2, els diferents representants nacionals han treballat en la declaració de la reunió ministerial del dia 30, la darrera de l’any 2020, contemplant com a principal objectiu que el document resultant sigui representatiu de les voluntats dels diferents estats membres de la Conferència Iberoamericana.

Durant les dues jornades de treball els estats participants també han fet balanç de les diferents reunions ministerials que s’han celebrat fins ara sota la presidència andorrana i, en aquest sentit, s’ha palesat “l’excel·lent tasca” duta a terme per Andorra, tant en la gestió de les reunions (s’ha subratllat la conveniència dels continguts i la seva reorientació cap a la realitat de la pandèmia, així com la recerca de consens i el diàleg permanent amb tots els estats) com en els esforços tècnics i logístics esmerçats perquè s’hagin pogut dur a terme malgrat les dificultats ocasionades per la pandèmia.

El coordinador nacional d’Andorra i ambaixador per a la Cimera Iberoamericana, Jaume Gaytán, ha incidit en el lema que Andorra ha escollit per a aquesta cimera: ‘Innovació per al Desenvolupament Sostenible-Objectiu 2030. Iberoamèrica front el repte del coronavirus’. Ha subratllat que la innovació ha deixat de ser un sector per passar a ser una habilitat i ha emfasitzat que ha generat un nou marc de relació entre l’administració pública i la ciutadania.

Al seu torn, la secretària general iberoamericana, Rebeca Grynspan, ha manifestat que "aquesta pandèmia segueix representant la crisi més greu que ha viscut la comunitat iberoamericana des de la seva creació l'any 1991" i ha emfasitzat que "la recuperació serà, sens dubte, una gran prova" per als estats i "per al multilateralisme en general". Ha conclòs que la cooperació iberoamericana ha demostrat que "salva vides".