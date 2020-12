En marxa una web per informar del procés perquè Andorra sigui reserva de la biosfera

“Iniciem un camí que volem bidireccional amb l’objectiu d’assolir un èxit comú, que és esdevenir el primer país reserva de la biosfera”. Amb aquestes paraules s’ha referit el ministre portaveu, Eric Jover, a la posada en funcionament d’una pàgina web ( www.andorrabiosfera.ad ) amb informació sobre la candidatura que Andorra està impulsant per esdevenir reserva de la biosfera, una declaració que segons el calendari previst es podria materialitzar el 2022.



A través de la posada en funcionament d’aquesta pàgina web el que es pretén és informar la ciutadania sobre aspectes com què és una reserva de la biosfera i què implicarà per al país aquesta nominació. Així, s’informa dels passos previstos i del calendari fins que hi hagi la resolució per part de la Unesco.



Jover ha recordat que a hores d’ara hi ha 701 reserves de la biosfera en 124 països, de les quals 21 són transfrontereres i ha reiterat que en cas d’aconseguir la nominació Andorra esdevindria el primer país del món en assolir-ho. També ha recordat que el fet que Ordino hagi rebut aquesta nominació “simplifica el procés” que es vol que sigui “comunicatiu i participatiu perquè tothom pugui aportar el seu granet de sorra”.