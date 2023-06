Injecció de 28,3 milions per potenciar l'habitatge social

Andorra la VellaEl portaveu de Govern i ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha anunciat en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que queda aprovat un suplement de crèdit de 28,3 milions d'euros per fer front a l'ampliació massiva del parc públic d'habitatge.

Casal ha explicat que aquests diners s'aniran repartint al llarg dels pròxims anys. Pel que queda de 2023, s'amplia el pressupost per aquesta partida en 8 milions, mentre que el 2024 tindrà el seu major increment amb 16,5 milions. L'últim serà el 2025 amb 3,7 milions d'injecció extra. Aquesta línia de crèdit s'afegeix als 19 milions que ja va demanar Govern per a l'adquisició de cinc edificis i per llogar altres quatre.

Aquesta ampliació de pressupost s'executa per garantir que hi ha els recursos suficients per fer front a l'adquisició d'un nou edifici, juntament amb els dos blocs ja encarrilats de Ribasol. D'aquesta manera també s'asseguren que es podran fer les reformes i rehabilitacions necessàries amb les màximes garanties i sense tràmits posteriors que puguin endarrerir els projectes.