Jordi Gallardo es reuneix amb representants del sector empresarial de França

Andorra la VellaEl ministre de Presidència, Economia i Empresa, i president d’Andorra Business, Jordi Gallardo, ha mantingut aquest dimarts i dimecres a París diverses reunions empresarials amb representants del sector econòmic, innovació, digital, salut, e-sports i consultoria.

El programa de sessions de treball, organitzades per Andorra Business, han inclòs reunions amb directius d’algunes de les entitats franceses més importants establertes a París, com la mantinguda amb el director de la Cambra de Comerç de França, Antony Valentini, (amb qui ha abordat aspectes econòmics d’interès bilateral per als empresaris dels dos països), amb presidents i directors d’entitats com France Fintech, France Digitale i French HealthCare, amb consultores i amb propietaris de destacats fons d’inversió.

En aquest sentit, Gallardo ha manifestat que “ha estat una bona oportunitat per explicar en quin moment de diversificació econòmica es troba el nostre país i les seves oportunitats. Ens hem reunit a més amb diversos multiplicadors el que ens serveix per donar a conèixer a la seva xarxa de contactes que ofereix Andorra, els canvis que estem treballant, com la modificació de la llei d’inversió estrangera, i quins són els sectors prioritaris que impulsem”.

D’altra banda, el ministre ha visitat un dels ecosistemes de referència en l’àmbit empresarial de la salut digital com és el PariSanté Campus. En la reunió mantinguda amb el seu director general, Antoine Tesnière, han abordat aquest model i els trets característics que es podrien aplicar a Andorra. L’entitat, que compta amb capital públic i privat és un referent en l’optimització de l’ús de les dades de salut. Compta amb una gran xarxa de col·laboradors nacionals i

internacionals que impulsen la innovació en aquest sector clau, incloent acceleradores especialitzades en la salut digital, més de 60 startups, i grans actors privats de les indústries i serveis sanitaris. Obert a la societat civil, el Campus PariSanté també implica àmpliament la ciutadania en el seu progrés i integra la dimensió ètica de la salut digital.

Paral·lelament Gallardo ha donat a conèixer els darrers projectes del país i les oportunitats d’inversió a Andorra en entrevistes concedides a periodistes de mitjans de reconegut prestigi com Le Figaro, France Inter, France Info Radio i l’Opinion, entre d’altres.

La jornada de treball d’aquest divendres finalitzarà aquest vespre amb la reunió que tindrà lloc amb la amb sotsdirectora general de Ciències Naturals de la UNESCO, Shamila Nair-Bedouelle.

La delegació andorrana a París la completaven el secretari d’Estat d’Economia, Eric Bartolomé, i l’ambaixadora d’Andorra a França, Eva Descarrega.