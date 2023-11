Josep Majoral lidera la llista conjunta de Demòcrates, Unió Laurediana, Acció i Independents

CanilloAquest matí, la candidatura d'Unió Laurediana+Demòcrates+Acció+Independents, ha validat la candidatura que concorre a les urnes en els comicis del 17 de desembre.

La llista ha estat presentada per Rosa Giné Fàbrega, vicepresidenta d'Unió Laurediana i de Joan Antoni León Peso, president del comitè parroquial de Demòcrates a Sant Julià de Lòria.

La llista, que aspira a renovar el mandat pels propers quatre anys, està encapçalada per l'actual cònsol de la parròquia, Josep Majoral, i la cònsol menor, Mireia Codina com a número 2. Inclou també membres de Demòcrates (3,4 i 8) i Acció (11), que se sumen a la candidatura amb voluntat de donar continuïtat al projecte endegat, ara fa quatre anys, per Josep Majoral.

La candidatura d'Unió Laurediana+Demòcrates+Acció+Independents, és una llista renovada i plural, integrada per persones provinents de diferents àmbits i sensibilitats.

La pàgina web es farà pública el 3 de desembre amb tota la informació rellevant de la campanya i el programa electoral.

Aquesta és la llista completa que presenta la coalició: