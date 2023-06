Josep Roig, principal relleu per liderar Progressistes-SDP

Andorra la VellaEl segon a la llista territorial socialdemòcrata a Sant Julià de Lòria a les passades eleccions generals, substituirà a Jaume Bartumeu com a líder de Progressistes-SDP, segons ha informat RTVA. Aquest dissabte es decideix la renovació dels òrgans del partit. A l’abril, Bartumeu va anunciar que no es presentaria a la reelecció com a president de la formació. Només es preveu que es presenti una sola candidatura el dissabte, la de Roig, que anirà acompanyat per Aaron Comella, que va ser la número set de la llista nacional de la coalició. El termini de presentació de candidatures acaba demà i no s’espera una alternativa.