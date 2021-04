Si ets jove i vols que la teva opinió es tingui en compte, estàs convocat per al proper 24-A

Andorra la VellaLa pròxima assemblea del Fòrum Nacional de la Joventut d'Andorra (FNJA) se celebrarà el pròxim 24 d'abril, segons publica aquest dimecres el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA). En el text també s'indica que hi podran participar tots aquells joves andorrans amb edats compreses entre els 16 i els 29 anys. Al llarg de la sessió, està previst que s'aprovi el tancament dels comptes de l'exercici del 2020, i també es presentaran les propostes per a l'últim trimestre del 2020 i l'any 2021. Per últim, hi haurà un torn de precs i preguntes. Malgrat l'anunci, encara no ha transcendit l'indret on tindrà lloc la sessió, i es farà públic properament a la pàgina web de l'organisme (www.forumandorra.com).