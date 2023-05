La Junta de Presidents aprova limitar el sou dels consellers a ple temps a dues vegades el del parlamentari ras

Andorra la VellaLa Junta de Presidents ha aprovat la limitació dels salaris dels consellers a ple temps a dues vegades el d'un parlamentari ras. Ho ha informat el síndic general, Carles Ensenyat, i la subsíndica general, Sandra Codina, qui han manifestat que, tot i que fins al moment els grups parlamentaris ja imposaven aquest càlcul, mai s'havia acordat el límit salarial. "És una bona decisió perquè fins ara estava una mica desorganitzat", ha indicat Ensenyat.

En aquest sentit, la Junta de Presidents ha donat llum verda a la prohibició que els consellers puguin cobrar dietes dels grups parlamentaris per fer una pas endavant "cap a la transparència i la utilització dels recursos públics". D'aquesta manera, els parlamentaris només podran rebre aquelles dietes reglades pel Consell General en funció de les despeses i hauran d'estar correctament justificades amb el tiquet.

Continuant en el mateix àmbit, el síndic general ha apuntat que han deixat un acord obert a tractar a la pròxima junta, que tindrà lloc el 18 de maig, per decidir si el parlament es converteix en l'únic patró i que sigui l'ens qui aboni la totalitat dels sous als consellers a ple temps. Ensenyat ha recordat que fins al moment el salari dels consellers amb dedicació exclusiva es dividia entre l'aportació del Consell General i la dels grups parlamentaris.

Durant la Junta de Presidents també ha aprovat la incorporació dels vídeos actes per a les sessions. Així doncs, ha explicat que fins ara es duia a terme una transcripció literal, un fet que suposava un excés de feina i s'ha volgut apostar pels vídeos actes, les quals seran transcrites per un programari d'intel·ligència artificial i, posteriorment, revisades per un treballador per garantir que es mantingui la cerca per paraula. A més, els vídeos actes disposaran d'una escaleta ben organitzada perquè la recerca sigui àgil i senzilla. "Estic molt content de la decisió perquè és un pas endavant per la digitalització i modernització del Consell General", ha asseverat.

Finalment, el síndic ha assenyalat que els presidents dels grups parlamentaris han aprovat el criteri d'ordenació del debat d'investidura del cap de Govern, que tindrà lloc el 9 i 10 de maig. D'aquesta manera, s'ha determinat que començarà Xavier Espot de Demòcrates per Andorra, essent el candidat amb més suports i, a continuació, Cerni Escalé de Concòrdia. La votació es durà a terme dimecres dia 10. Tan bon punt s'hagi investit al cap de Govern, "que a tot pronòstic serà el senyor Espot", el síndic general informarà els coprínceps, qui hauran de ratificar la investidura.

El 15 de maig es farà el jurament del cap de Govern a Casa de la Vall i el 25 de maig es procedirà al jurament, si s'escau, dels nous consellers que substitueixin els parlamentaris que passin a un càrrec ministerial. Ensenyat també ha exposat que Josep Hinojosa continuarà sent el secretari general després que aquest hagi acceptat la proposta feta pel síndic.