La justícia diu que Montaner no està legitimada per impugnar l'acord pel centre de Grifols a Ordino

OrdinoCarine Montaner va presentar un recurs per via administrativa contra el pacte de socis que van firmar Govern i Grífols per a la instal·lació d'un centre de recerca a Ordino. Govern va rebutjar admetre'l a tràmit perquè considerava que la consellera general no estava legitimada per recórrer ja que no és part interessada (ni li beneficia ni li perjudica) en l'afer.

Montaner va portar el cas a la justícia. Tant la Batllia com el Tribunal Superior han coincidit en el mateix criteri de Govern: la consellera no està legitimada. La líder d'Andorra endavant defensava que com a consellera una de les funcions és controlar l'acció política de Govern i que l'acord amb Grífols suposa la cessió de terrenys de l'Estat a un privat.

La sentència recull que el control polític del Govern al parlament "no atorga als Consellers la condició d’interessats en qualsevol procediment administratiu tramitat pel Govern, com si es tractés d’una mena d’acció pública universal per poder comparèixer com a interessat en tot tipus de procediment". Per tant, dins de l'activitat del Consell, Montaner podrà controlar l’acció del Govern, i el podrà interpel·lar sobre la signatura i les condicions del conveni "però no pot interposar recurs administratiu contra aquest acte, ja que no té la condició d’interessada en el procediment".