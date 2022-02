L'anunci de la ubicació del multifuncional serà la setmana vinent

Andorra la VellaLa cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, assegura que la corporació no pot "esperar gaire més" per comunicar oficialment la ubicació definitiva del recinte multifuncional i afirma que és hora de "prendre decisions". Segons va informar durant la sessió del consell de comú, estava previst que aquest dimecres arribés un esborrany del projecte amb la ubicació definitiva, per la qual cosa s'espera que la setmana vinent el Govern i el comú anunciïn finalment on s'emplaçarà la infraestructura per tal de poder començar a muntar-la i poder engegar els projectes previstos en els espais descartats.

Marsol va posar en relleu que des de la corporació "no podem esperar més enllà d'aquest mes de febrer". Tot apunta que la ubicació escollida serà davant de l'edifici administratiu del Govern perquè, a parer de la cònsol de la capital, "és el lloc ideal" ja que la gent es pot desplaçar a peu i es generarà encara més activitat en els hotels i restaurants de la zona. En aquest sentit, Marsol va recordar que la capital disposa de dos aparcaments de 900 places en aquest mateix indret, que se sumen a la llista d'avantatges perquè el multifuncional s'acabi instal·lant en aquest punt.

Malgrat les previsions, des del comú de la capital es va posar en relleu que si finalment aquest no pot ser l'indret escollit, s'hauran d'analitzar "quines opcions tenim a sobre de la taula". El que està clar és que properament es comunicarà una decisió que segons Marsol ja hauria de ser pública des de fa uns dies, tal com es va comprometre setmanes enrere durant l'acte de presentació d'Unnic.