"L'augment de l'IPC a lloguers i salaris s'aplicarà si és del 3 o el 4%, però no si és el 10 o el 12%"

EncampXavier Espot ha explicat que a hores d’ara no s’ha decidit si s’aplicarà íntegrament la pujada de tot l’IPC l’any vinent als lloguers i als salaris i que la decisió dependrà de quina serà la xifra de la inflació a final del 2022. Espot ha indicat que en principi s’havia fixat que els lloguers es congelarien un cop més l’any vinent i que es permetria als propietaris incrementar tot l’IPC. Així ho va comunicar públicament el ministre d’habitatge Víctor Filloy, “però després Govern va tenir un debat serè on es va decidir esperar a veure quina és la inflació a finals d’any, tenint en compte que la llei de mesures urgents ni tan sols ha estat presentada a tràmit parlamentari”.

Espot ha destacat que “és molt diferent que l’IPC sigui d’un 3 o un 4% on es podria assumir l’increment de tot l’IPC en lloguers i salaris que no si acaba sent d’un 10 o un 12% perquè aquesta pujada no podria ser assumida pel teixit productiu”. Per aquest motiu, l’executiu ha consensuat esperar-se per veure quina és “l’evolució final”. El Cap de Govern ha deixat clar que els dos increments seran paral·lels i, per tant, s’incrementaran sous i preu dels arrendaments en el mateix percentatge. I l’increment està a l’espera d’un possible pacte social entre partits, sindicats i patronal per establir quin ha de ser el percentatge que s’apliqui finalment.