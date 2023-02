L’escenari electoral, més incert que mai

Andorra la VellaA 48 hores perquè s'esgoti el termini per a la presentació de candidatures, tots els partits continuen fent sumes, càlculs i escenificacions per configurar les diferents llistes electorals. Els telèfons treuen fum i les reunions express per validar noms es repeteixen a tothora. Mentrestant, la maquinària de base treballa per recollir firmes que avalin cada candidatura, en alguns casos sense ni tan sols saber qui concorrerà en cadascuna de les llistes avalades.

DAés el partit que, a hores d'ara, té més candidatures territorials configurades, si bé algunes no s'acaben de tancar a l'espera d'un potencial pacte amb Liberals. Els taronges negocien per arribar a un acord amb els blaus a Ordino, Andorra la Vella i Sant Julià. La possible entesa pot condicionar les respectives llistes nacionals, per exemple, fent que ConxitaMarsol en comptes d'anar a la territorial de la capital vagi de número 2 a la nacional demòcrata.

Les bases demòcrates i liberals es mostren nervioses i segueixen pressionant per concretar d'una vegada per totes el probable pacte, que aquest divendres a la nit semblava trencat novament després de continuats girs de guió.

Per DA, s'ha donat a conèixer que a la territorial de Canillo hi concorreran Guillem Casal i Jordi Jordana. A Encamp Jordi Torres i Maria Martisella, a Ordino Sandra Codina i Berna Coma, a la Massana en virtut de l'acord amb CC pels demòcrates concorreran Carles Naudi i David Montané, a Andorra la Vella encara no se sap (ConxitaMarsol i Alain Cabanes són dos dels noms de la travessa), a Sant Julià Helena Mas, que podria anar acompanyada de Joan Leon, i a Escaldes Trini Marín amb el membre d'Acció, Marc Magallon.

Atents a les llistes de DA, els liberals mantenen en discreció els noms que podrien configurar llistes territorials per compte propi en cas de no produir-se l'acord amb DA. Tret de la Massana, es compta amb poder fer llistes a les altres 6 parròquies, més ara que diversos militants i simpatitzants de Terceravia s'han apropat al partit blau en parròquies com Andorra la Vella o Escaldes Engordany.

El bloc d'esquerres també avança en la configuració de les seves llistes territorials. PS i SDP aposten per dos pesos pesants a la capital, amb Joaquim Miró i Marian Sanchiz; David Pérez i ElisabethZopetti a Escaldes, Gerard Alís i Josep Roig a Sant Julià; Marta Pujol i la membre d'Agrupament Encampadà, Susagna Venable a Encamp, i el tàndem JeanMichel Armengol i Pere Mas, una de les persones de confiança d'Enric Dolsa, a la territorial d'Ordino.

L'entorn de Terceravia continua sense filtrar cap nom, més enllà de la possible candidatura d'UL que encapçalarien Oliver Alís i Joan Ramon Peralba. El partit de Josep Pintat està tenint seriosos problemes per configurar una llista nacional i s'especula que Ferran Mirapeix podria liderar una llista nacional a la desesperada, un cop descartat per part de l'exministre de confiança de Pintat seguir el camí d'alguns simpatitzants que han deixat Terceravia per afegir-se a les files liberals.

Les formacions de nova creació, Concòrdia i Andorra Endavant, treballen a ritmes diferents. Mentre Concòrdia fa valdre un discurs prudent i mesurat mentre configura llistes, Andorra Endavant treu pit de tenir les candidatures enllestides si bé segueixen pendents de disposar de les signatures que les avalin. Enric Dolsa, de moment sembla que sense gaire èxit, estaria intentant confeccionar una llista nacional amb empresaris del país.